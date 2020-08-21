Son dakika haberleri! BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,79 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) -0,79 263 170 91 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,26 55 27 27 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,05 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,01 29 24 5 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,24 117 90 27 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,09 28 13 14 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -3,47 16 0 16 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,02 16 15 1

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)