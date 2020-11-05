Son dakika haberleri: BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,26 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,30 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,26 262 233 28 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,29 55 45 10 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,92 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 1,30 29 28 1 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,40 116 115 0 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,54 28 27 1 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,09 16 0 16 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,04 16 16 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Kocaeli'de suçüstü yakalanan hırsız: Kontrol etmek için girdim, dağınıktı toparladım

Antalya'da iki ayrı manzara! Bir tarafta deniz ve güneş, diğer tarafta lapa lapa kar

Taksi şoförü bıçak çekerek filyason ekibini tehdit etti

Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı

Süt fabrikasında skandal görüntüler! Süt kazanının içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı

İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor

İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi