Son dakika haberleri: BES fonu istatistikleri - Son Dakika

Son dakika haberleri: BES fonu istatistikleri

11.12.2020 14:59
Son dakika haberleri: BES fonu istatistikleri, System.String[]

Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,46 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,46 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,0526220655
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,08554510
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,26220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,4629281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,001168926
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2128262
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,4316016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Fon Sepeti Fonları, Katılım Fonları, BES FONLARI, Emekli, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: BES fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi


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