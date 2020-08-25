Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,069956 -0,70 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,069956 -0,70 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,032270 -0,66 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,050764 -0,58 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,070648 -0,57 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,072152 -0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036460 -0,49 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019988 -0,44 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024469 -0,43 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020363 -0,41 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021093 -0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018578 -1,23 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018917 -1,20 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017817 -1,19 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018489 -1,19 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017648 -1,18 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024563 -0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 15:27

Kaynak: AA

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