Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,069956
|-0,70
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,032270
|-0,66
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,050764
|-0,58
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,070648
|-0,57
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,072152
|-0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,036460
|-0,49
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019988
|-0,44
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024469
|-0,43
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020363
|-0,41
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,021093
|-0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,018578
|-1,23
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018917
|-1,20
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017817
|-1,19
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018489
|-1,19
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,017648
|-1,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024563
|-0,03