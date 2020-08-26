Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041021
|-0,38
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,066760
|-0,38
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,050572
|-0,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,071889
|-0,36
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010661
|-0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017995
|-0,55
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015839
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,078052
|-1,87
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020700
|-1,86
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019984
|-1,86
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,075810
|-1,72
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,075812
|-1,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,062437
|-1,21
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF
|0,043687
|-1,17
|Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF
|0,021415
|-1,15
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,067162
|-1,11
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017622
|-1,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030791
|-0,80
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,043841
|-0,76
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,028049
|-0,63
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,019471
|-0,63
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015987
|-0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,029976
|-0,27
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,048786
|-0,27
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050858
|-0,27
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049016
|-0,27
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,047936
|-0,27