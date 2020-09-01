Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF 0,024345 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017993 -0,49 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015892 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025297 -1,92 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023711 -1,90 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,120823 -1,88 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028494 -1,87 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019413 -1,84 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,066680 -1,16 AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,066252 -0,93 AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF 0,025597 -0,93 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,017930 -0,82 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,025903 -0,81 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043572 -1,51 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030635 -1,50 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028084 -1,03 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,019498 -1,03 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015881 -0,52

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)