Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,092062
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,037810
|-0,43
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,057135
|-0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,017750
|-0,08
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,020297
|-0,04
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014482
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013128
|-0,01
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 15:15 - Kaynak: AA
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