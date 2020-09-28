En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,34 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 1,20 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 1,02 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018691 -1,34 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027745 -1,20 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030454 -1,02 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042045 -1,00 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,014962 -0,97 NN Hay. Em. Altın EYF 0,029556 -0,97 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047493 -0,97 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049123 -0,96 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,052313 -0,96 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,044669 -0,96 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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