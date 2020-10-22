Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,056479 -0,46 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,069623 -0,44 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,096279 -0,41 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063871 -0,38 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,073231 -0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,017009 -0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,039515 -0,60 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,100483 -0,51 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,043053 -0,49 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,026355 -0,10 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,045529 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020038 -1,91 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,023738 -0,96 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,071429 -0,66 VEM Pera 3 Değişken Grup EYF 0,019288 -0,50 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,028504 -0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028794 -0,73 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026586 -0,23 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,032063 -0,09 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,022263 -0,09 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,029414 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,047467 -0,34 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,049954 -0,34 NN Hay. Em. Altın EYF 0,031285 -0,34 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,055554 -0,34 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015792 -0,34 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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