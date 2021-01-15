En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika

En fazla kaybettiren BES fonları

15.01.2021 14:37
En fazla kaybettiren BES fonları, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,31 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,30 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 1,17 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,31 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,30 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 1,17 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,056420-1,31
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,020745-1,30
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,045911-1,17
NN Hay. Em. Altın EYF0,028451-1,16
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,050507-1,16
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,047223-1,16
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,044901-1,14
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,042959-1,14
VEM Altın Katılım EYF0,048816-1,14
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,045871-1,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Bireysel Emeklilik, BNP Paribas, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika Ekonomi


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