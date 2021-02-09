Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,75 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,44 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,42 ile "Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020432
|-0,75
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,135181
|-0,44
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,033053
|-0,42
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,134406
|-0,41
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,118085
|-0,41
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,092052
|-0,41
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,088652
|-0,39
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013400
|-0,37
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,062460
|-0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,099471
|-0,33
Kaynak: AA
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