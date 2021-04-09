Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,025852
|0,15
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,047854
|0,06
|MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF
|0,023655
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,033167
|0,05
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF
|0,030155
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019325
|0,01
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010052
|0,01
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010294
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,051515
|1,13
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,034754
|0,49
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,034783
|0,49
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,080021
|0,43
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,058253
|0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019942
|0,65
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,028229
|0,43
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,085846
|0,36
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,035491
|0,36
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,024854
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049619
|0,27
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070459
|0,26
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,031635
|0,18
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,015394
|0,12
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,027921
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049148
|0,19
|VEM Altın Katılım EYF
|0,051043
|0,19
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,048893
|0,18
|HEM Altın Katılım EYF
|0,030146
|0,18
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,044909
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026712
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,069867
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,073093
|0,05
|HEM Para Piyasası EYF
|0,025712
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,074233
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi