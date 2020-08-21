Son dakika haberleri | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberleri: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059769 0,48 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059769 0,48 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,072149 0,46 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041115 0,45 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,066998 0,45 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,032303 0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018192 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,042737 0,79 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036843 0,68 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,088063 0,49 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037273 0,44 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020367 0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018802 0,91 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,017722 0,87 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018997 0,87 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017893 0,86 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018570 0,86 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019714 0,27 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028397 0,25 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,020815 0,08 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031097 0,04 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,020925 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,067939 0,03 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,064789 0,03 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026215 0,03 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,068913 0,03 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030076 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 13:41

Kaynak: AA

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