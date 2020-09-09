Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,048967 0,22 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,054467 0,20 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,070308 0,20 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060861 0,18 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,048626 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016080 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014528 0,37 BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF 0,013796 0,26 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,020113 0,15 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,016755 0,14 HEM Katılım Katkı EYF 0,023560 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027424 0,59 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,044641 0,39 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031385 0,37 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018139 0,24 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015986 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015256 0,39 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048413 0,39 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,053317 0,39 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030130 0,39 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050066 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası ZEM Para Piyasası EYF 0,026343 0,03 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030222 0,03 VEM Para Piyasası EYF 0,065101 0,03 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,069264 0,03 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027269 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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