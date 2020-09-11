Son dakika haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,050512 0,50 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,068575 0,44 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,090048 0,41 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,092189 0,40 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,085923 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016125 0,08 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018239 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037258 0,75 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043603 0,71 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056698 0,66 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,089554 0,52 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,114704 0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,113835 0,94 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,090455 0,93 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,162706 0,91 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,031013 0,87 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,098935 0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,045544 1,29 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032000 1,26 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028827 0,79 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020015 0,79 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025312 0,73 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,030371 0,63 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048928 0,63 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048798 0,63 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050465 0,63 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,053740 0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,064555 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,068625 0,03 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024674 0,03 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062555 0,03 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,070048 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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