Son dakika haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,050512
|0,50
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,068575
|0,44
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,090048
|0,41
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,092189
|0,40
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,085923
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016125
|0,08
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018239
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,037258
|0,75
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043603
|0,71
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,056698
|0,66
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,089554
|0,52
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,114704
|0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,113835
|0,94
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,090455
|0,93
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,162706
|0,91
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,031013
|0,87
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,098935
|0,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,045544
|1,29
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,032000
|1,26
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028827
|0,79
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,020015
|0,79
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,025312
|0,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030371
|0,63
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,048928
|0,63
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048798
|0,63
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050465
|0,63
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,053740
|0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,064555
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068625
|0,03
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024674
|0,03
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,062555
|0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,070048
|0,03
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 14:23 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi