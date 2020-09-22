Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,054884 0,06 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,070926 0,06 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,023119 0,02 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,024534 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014720 0,86 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018370 0,86 HEM Temkinli Değişken EYF 0,016246 0,02 VEM Temkinli Değişken EYF 0,029125 0,02 Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF 0,024288 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027772 0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,052311 0,04 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,048452 0,04 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,049550 0,04 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050548 0,03 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,054432 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022576 0,03 ZEM Para Piyasası EYF 0,026447 0,03 HEM Para Piyasası EYF 0,023845 0,03 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027382 0,03 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,068563 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

AK Parti'den "Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da sürdürecek" haberleriyle ilgili açıklama: Kesinleşen bir şey yok

Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı

Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor

Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi

Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti

Ardahan'a kar gibi dolu yağdı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı

Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti

Turkuvaz Medya Grubu, Rıdvan Dilmen'in kamuoyu önünde özür dilemesini istedi