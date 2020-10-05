Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,69 ile "VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF", yüzde 0,42 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,094490 0,69 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,131864 0,42 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,130772 0,42 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,068207 0,42 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,089187 0,42 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,094607 0,41 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,135824 0,41 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028359 0,40 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,049908 0,39 VEM Birinci Değişken EYF 0,044058 0,39 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Cepheden kaçan Ermeni ordusunun bıraktıkları silah ve mühimmatlar görüntülendi

Son Dakika: Yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi! 5 sınıfta daha okula başlıyor

Trump koronaya yakalanınca Paşinyan'ın planları suya düştü: Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki rolünü görüşeceklerdi

Fenerbahçe, Basel'den Kemal Ademi'yi kadrosuna kattı

PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım

Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler

Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı

Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor