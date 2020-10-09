Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,57 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,42 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,039054 1,57 NN Hay. Em. Altın EYF 0,031049 1,42 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,051603 1,42 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,048899 1,41 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049909 1,41 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,049999 1,41 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,055131 1,41 ZEM Altın Katılım EYF 0,051192 1,40 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015707 1,39 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,049484 1,39 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

ATM'den çektiği paralar arasında, 6 adet hatalı basım 50 TL çıktı

Birlikte olduğu eşcinsel kadın komşusuyla kiralık katil tutup kocasını vurdurttu

12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti

Çağla Şıkel'den ölen babası hakkında şaşırtan itiraf: Çok suratsız bir adamdı, annem o ölünce yaşama sevinci buldu

Son Dakika: Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı

Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı

Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?

Atiye'nin yıldızı Melisa Şenolsun, salaş ve makyajsız görüntülendi