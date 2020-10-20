Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,071770
|0,26
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,052131
|0,20
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,068482
|0,19
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020558
|0,19
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,050709
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,019335
|0,36
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,017011
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,066760
|2,62
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,043300
|1,46
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,083828
|1,38
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,083685
|1,37
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,110354
|1,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020560
|1,64
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,066413
|1,22
|ZEM Değişken EYF
|0,023156
|1,20
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,022727
|1,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,072817
|0,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,050622
|1,59
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,035592
|1,53
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,022256
|1,14
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,032056
|1,14
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026587
|1,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,070074
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068353
|0,02
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024945
|0,02
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,069070
|0,02
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,030564
|0,02
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi