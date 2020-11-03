BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041325 -0,19 Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010739 -0,19 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,076203 -0,15 MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,023738 -0,13 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,072845 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,067544 -0,04 Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF 0,024526 -0,02 Cigna Finans Em. ve Hay. Stand. EYF 0,019504 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,069400 -0,01 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,071013 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

ABD yeni başkanını seçiyor! Gözler yarın sabah açıklanacak seçim sonuçlarında

Ayda Gezgin'in enkaz altındaki görüntüleri! Moloz yığınının altında görevliyle oyun oynadı

Schalke yöneticisi, Milan'ın Ozan Kabak için teklif yaptığını söyledi

Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı

Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi

Depremzedelere ait erzak ve battaniyeleri evlerine götüren kadınlar vatandaşın kamerasına yakalanınca çıldırdı

İzmir'de emlakçılar depremzedelerden komisyon almayacak

Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım