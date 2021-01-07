En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,85 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,77 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,43 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,055928 1,85 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,055110 1,77 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,095261 1,43 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,032800 1,33 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020717 1,31 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,036291 1,18 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,106589 1,05 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,106175 1,04 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,147099 1,04 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,088975 1,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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