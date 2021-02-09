En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,37 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,09 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,00 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,044669
|1,37
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047957
|1,09
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,051949
|1,00
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,067813
|0,98
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,097709
|0,91
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,149260
|0,87
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,039145
|0,87
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,090160
|0,87
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,193526
|0,87
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,170876
|0,87
Kaynak: AA
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