Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Akpolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli komşularım, aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.