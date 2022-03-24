Son dakika haber | BEŞİKTAŞ'TA KAZA YAPAN SÜRÜCÜ ÖNCE AĞLADI SONRA KAVGA ETTİ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | BEŞİKTAŞ'TA KAZA YAPAN SÜRÜCÜ ÖNCE AĞLADI SONRA KAVGA ETTİ

24.03.2022 06:03

Edinilen son dakika haberine göre Beşiktaş'ta hafif ticari araca çarpan lüks otomobil, alev alarak yanmaya başladı.

Beşiktaş'ta hafif ticari araca çarpan lüks otomobil, alev alarak yanmaya başladı. Otomobilinin yanması nedeniyle sinir krizi geçirip ağlayan Cihan Gül, bir de diğer araçtakilerle kavga edince güçlükle sakinleştirildi.

Olay, 04.30 sıralarında Çırağan Caddesi üzerinde  meydana geldi. Cihan Gül'ün kullandığı 34 DHL 455 plakalı lüks otomobil, Ortaköy'den Beşiktaş istikametine gittiği sırada Çırağan Sarayı önünde Berk Menteş'in kullandığı 34 EZR 566 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da kontrolden çıkarak duvara ve kaldırıma çarptı. Kazadan sonra Cihan Gül'ün kullandığı otomobil alev alarak yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Kazada ölen ya da yaralanan kimse olmazken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

SÜRÜCÜ ÖNCE AĞLADI SONRA KAVGA ETTİKaza sonrasında yanan otomobilin sürücüsü Cihan Gül, "Arabam yanıyor" diyerek ağladı. Ağlayan genci polis ekipleri ile arkadaşları sakinleştirdi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışma yaptığı sırada, hafif ticari araçtakilerle Cihan Gül arasında kavga çıktı. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı. Kullanılmaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Son dakika haber | BEŞİKTAŞ'TA KAZA YAPAN SÜRÜCÜ ÖNCE AĞLADI SONRA KAVGA ETTİ
Son dakika haber | BEŞİKTAŞ'TA KAZA YAPAN SÜRÜCÜ ÖNCE AĞLADI SONRA KAVGA ETTİ
Son dakika haber | BEŞİKTAŞ'TA KAZA YAPAN SÜRÜCÜ ÖNCE AĞLADI SONRA KAVGA ETTİ
Son dakika haber | BEŞİKTAŞ'TA KAZA YAPAN SÜRÜCÜ ÖNCE AĞLADI SONRA KAVGA ETTİ
Son dakika haber | BEŞİKTAŞ'TA KAZA YAPAN SÜRÜCÜ ÖNCE AĞLADI SONRA KAVGA ETTİ
Son dakika haber | BEŞİKTAŞ'TA KAZA YAPAN SÜRÜCÜ ÖNCE AĞLADI SONRA KAVGA ETTİ
YORUMLAR
500
Beşiktaş'ta olaylı gece: Lüks aracının yandığını görünce önce ağladı, sonra kavga etti Beşiktaş'ta olaylı gece: Lüks aracının yandığını görünce önce ağladı, sonra kavga etti Çin'deki uçak kazasıyla ilgili dikkat çeken detay: Düşüş önce durdu sonra hızla devam etti Çin'deki uçak kazasıyla ilgili dikkat çeken detay: Düşüş önce durdu sonra hızla devam etti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | BEŞİKTAŞ'TA KAZA YAPAN SÜRÜCÜ ÖNCE AĞLADI SONRA KAVGA ETTİ - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 ilde okullar tatil edildi
01:01 Ukrayna'ya hazırlanan insani yardım tasarısı Rusya'dan kabul görmedi! Rusya'nın tasarısını ise tek bir ülke destekledi
00:30 Meteoroloji'den sevindiren haber! Sıcak hava bu hafta etkisini gösterecek
00:26 Vatandaşlar "bu kadar benzerlik olmaz" dedi! İmamoğlu kendisine tıpa tıp benzeyen adamın fotoğrafına kayıtsız kalmadı
00:22 Zelenski'nin tepkisi sonrası Fransız otomobil devi Renault Rusya'dan çekilme kararı aldı
23:45 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 3600 ek gösterge konusundaki çalışmalara dair açıklama yaptı: İddialıyız, kararlıyız
23:37 Kahvehanedeki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
23:25 Kısa süre sonra evlenecekleri iddia edilen İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın daha önce görülmemiş fotoğrafları
23:17 Eşiyle fotoğrafını paylaşan Ece Erken duygulandırdı: Sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi
23:03 Rusya'nın G-20'den çıkarılacağı öne sürüldü! Putin anında harekete geçti! Zirveye gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 06:39:24. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | BEŞİKTAŞ'TA KAZA YAPAN SÜRÜCÜ ÖNCE AĞLADI SONRA KAVGA ETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement