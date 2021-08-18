Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi sağlık kontrolünden geçirildi.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrollerine tabi tutuldu.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Batshuayi; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Kaynak: AA
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