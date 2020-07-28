Son dakika haberleri: Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, AA Spor Masası'na konuk oldu: (4) - Son Dakika

Son dakika haberleri: Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, AA Spor Masası'na konuk oldu: (4)

Son dakika haberine göre Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı camiada Fulya Davası olarak bilinen konuya açıklık getirdi.

Son dakika haberleri: Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, AA Spor Masası'na konuk oldu: (4), System.String[]

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı camiada Fulya Davası olarak bilinen konuya açıklık getirdi.

Çebi, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mahkemenin Fulya Davası'nı karara bağladığını söyleyen Çebi, mahkemenin yapılan kontrata göre Beşiktaş'ın bir haksızlığa uğramadığına hükmettiğini belirterek, şunları aktardı:

"Fulya ile ilgili Aşçıoğlu ile olan davamız yıllar önce görülmüş, tahkim kararını vermiş, yargıtay onamış. Hesaplaşma yapılırken kontratların geçerli olduğu, kontratlarda olanların uygulandığı ve yapılan kontrata göre Beşiktaş'ın uğradığı bir haksızlığın olmadığını söylüyor. Yargıtay'dan onanmış. Bir tanesi bu. Daha sonra Cengiz Sarıkaya adlı bir arkadaşımız Yıldırım Demirören'in olduğu yönetimin ve sürecin ibra olmaması ile ilgili bir dava açıyor. Daha sonra Hürser Tekinoktay bey de bir dava açıyor. Bu dava Cengiz Sarıkaya'nın açmış olduğu ibranın iptal edilmesiyle ilgili davayla birleştiriliyor. Bu davanın sonucunda mahkeme ve üst mahkemenin verdiği karar aynen şöyle: 'Mahkeme kararına gerekçe olarak Vincent Del Bosque ve Matteo Ferrari'ye ödenen tazminatlar nedeniyle derneğin zarara uğradığını kabul etmiş ve bu gerekçe temelinde ibraların iptaline karar vermiştir.' Aynı karar içerisinde mahkeme aynen şöyle devam ediyor: 'Fulya Projesi yönünden kat karşılığı inşaat sözleşmeye aykırı fazladan kat inşa edildiğini fark ettiklerini ve müteahhide müdahale etmemelerini vahim bir idari hata olduğunu, sözleşmeye aykırı yapılan kısımlardan Beşiktaş Kulübünün herhangi bir pay almadığını, soruları üzerine 2 milyon ABD doları ile 95 metrekare büyüklüğünde bir daire ve Şan Öktem Tesisleri'ni modernize inşaatı sözünü aldıklarını beyan ettiklerini..." diyor. Fulya Projesi nedeniyle herhangi bir ibra iptaline gitmemiş, bu konuyu ibra iptal gerekçesi olmaktan açık ve ayrıntılı biçimde çıkarmıştır. Yani mahkeme Fulya konusunda ibranın iptal olamayacağını söylüyor. Ferrari ve Del Bosque'de var ancak Fulya ile ilgili ibranın iptali bir gerekçe olamaz diye bağlıyor. Bahsi geçen Fulya'da bizim dava açabileceğimiz bir şey yok. Mahkeme, 'Fulya'da hata görülmemiştir' diyor ama arkadaşlar aylardan beri 'Git Fulya ile ilgili dava aç' diyorlar. Fulya ile ilgili dava açılmış, mahkeme kararını vermiş, 'Bu sözleşmeye göre Beşiktaş'ın bir kaybı yoktur' demiş ve konu bitmiş. Mahkeme Del Bosque ve Ferrari konularında hata var ancak Fulya davasında kayıp gözükmemektedir dediği yerde bunlar hala Fulya için 'Git dava aç' diyorlar. Onu öyle dememeleri lazım. 'Git Ferrari ve Del Bosque ile ilgili davayı kovalamanız gerekir' demeleri lazım. Sanki Beşiktaş'a dağ bağışlamışlar gibi hareket ediyorlar."

Başkanlık seçimindeki rakiplerinden Hürser Tekinoktay'ın Fulya konusundaki ısrarına tepki gösteren Çebi, "Bağış kampanyasının başladığı bir günde özellikle seçimdeki rakiplerimizden Hürser Tekinoktay beyefendinin çıkıp aynı gün 'Biz davayı kazandık. Burada 100 milyon dolar var, başkan kampanya yapacağına gitsin bu parayı alsın' diye bir söylemi başladı. ya biliyor ya bilmiyor. Bunun doğrusunu bilip yapıyorsa doğru olmuyor. Bilmediğini, eksik bildiğini düşündüğüm için, kamuoyunu da eksik yönlendiriyorlar. Kampanyanın başladığı gün sen Beşiktaş'a niye hainlik yapıyorsun? Kendi reklamını yapmak açısından mı yapıyorsun?" diye konuştu.

"Her halükarda bütçeleri aşağı çekmemiz gerekiyor"

Siyah-beyazlı kulübün Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmanın yenilenmesi gerektiğini söyleyen Çebi, "Bu şartlarda yönetilmesi mümkün değil. Yöneticilerin, onun bunun vereceği parayla kulüplerin dönme şansı yok. En azından diyoruz ki, siz bizden 2 yıl hiç para almayın. Çünkü bizim bütçelerimiz 55-60 milyon avro. Faizler zaten 450 milyon tutuyor. Faiz ödemeli 1 yıl zaten bitti. Gelen gelirler zaten faizi karşılıyor. Giderler çok yüksek. O bütçeleri 60-70 milyonlardan 30'lara, makul seviyelere indirecek ki kulüp borcunu ve faizini ödeyecek hale gelsin. Yani, giderlerinizi düşeceksiniz. Gelirlerinizi arttırma şansınız çok fazla yok, sponsorlarınız belli. Formanın satılacak yerleri belli. Onları satabildiğiniz rakamlara siz bütçenizi sığdıracaksınız. O bütçeyi ne kadar aşağı çekebilirseniz bankalara olan borcunuzu ödeyerek 10-12 sene sonra borçsuz, kendi kendini idare eden bir Beşiktaş yapacaksınız. Kendinize, futbolcularınıza, transferlerinize harcayacak bütçe kalmıyor. O yüzden her halükarda bütçeleri aşağı çekmemiz gerekiyor. Bankalar da haklı. Onlardan almışız paraları, onların paralarını sokakta çarçur ediyoruz ve adamlar paralarını geri istiyorlar. Tasarruf edip ve gelirleri de arttırıp 10-12 sene sonra bu kulübü borçsuz hale getirebilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Üç büyük kulübün ekonomilerinin yaklaşık olarak aynı seviyede olduğunu kaydeden Çebi, "Beşiktaş neyse gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe de Galatasaray da hepimiz aynıyız. Birbirimizden çok fazla farkımız yok. Konu el birliğiyle çözülmesi gereken bir konu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mali imkanları kısıtlıysa o çerçevede kaldıkları taktirde bizim de taraftarımız bizi anlayışla karşılayacaktır. Hep beraber aynı ölçülerde transferleri yapıyor ve hareket ediyorsak hem rekabet eşit oluyor hem ekonomik anlamda kulüplerimizi zarara sokmamış oluyoruz." şeklinde konuştu.

"Yönetim kurulu olarak 10 milyon lira bağışlamaya karar verdik"

'Bırakmam Seni' kampanyasının beklentileri şu an için karşılayamadığını ancak daha iyi olacağını belirten Çebi, yönetim kurulu olarak 10 milyon lira bağışladıklarını belirterek, "Kampanya, beklentileri şu an için karşılamadı ama halen ümitliyim. Karşılayabileceğini düşünüyorum. Kampanya ulaşılabilir olmadı diyorlar. Hangi Beşiktaşlıya sorsam kampanyadan haberi var. Neyi ulaştıramadık? İmkanlar bu kadar demek ki öyle değerlendirmek lazım. Sıra iş adamlarına geldi. O dönem yeni başladı. Yönetim kurulu olarak 10 milyon lira bağışlamaya karar verdik. Bunun 3-4 milyonunu kendim vereceğim. Diğerlerini arkadaşlarım kendi imkanlarıyla yerine getirecekler." ifadelerini kullandı.

Eski yönetici Hüseyin Yücel'in "Her yönetici 1 milyon versin, sıkıntı çözülür" şeklinde açıklamasına değinen Ahmet Nur Çebi, "Sayın başkanın telefon açıp yüzüne karşı söyledim. Siz ne verdiniz, giderken burada 6 ay maaşını alamamış çocuklar varken niye şimdi söylediğiniz gibi 1'er milyon avro vermediniz de yeni gelen yönetimin önüne personeli bıraktınız. Hüseyin bey bize çok da faydalıdır. Bahçeşehir Okulları'nın sahibidir. Kampanyada desteğini verecektir. Sponsorlukları vardır, şort sponsorumuzdu." şeklinde konuştu.

"Demirören ailesi 3 milyon bağışta bulundu"

Yeni sponsorlukların gelecek haftalarda açıklanacağını söyleyen başkan Çebi, Beşiktaşlıların kulübe önemli bedeller verdiğine değinerek, şunları aktardı:

"Birkaç hafta sonra sponsorlarımızı da açıklayacağız. Vodafone bitti, onun yerine ana sponsor olarak Beko geldi. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Geçmişten bugüne aile olarak da kurum olarak da yanımızda olmuştur. Beko bizim için önemli bir isimdir. Forma kolunda Aksa Jeneratör var, Cemil Kazancı'ya da çok teşekkür etmek istiyorum. Sırtla ilgili kısım için iyi bir Beşiktaşlıyla konuşuluyor. Şorta divan kurulu başkanımız Tevfik Yamantürk, şirketi Güriş'le oldukça yüksek bir bedelle girdi. Karşılığından fazlasını verdi. Beşiktaş'a yardım da söz konusu. Birçok iş adamamız da kampanyamıza gelmeye başladılar. Demirören ailesi 3 milyon lira bağışta bulundu. Cemil Kazancı sponsorluğun dışında bu miktara yakın para verdi. En zor günlerimizde Beşiktaş'ın yanında olan insanlar bunlar. Baskette de yeni sponsorlarımız olacak."

Amatör şubelerde gelir-gider dengesini kurmak istediklerini kaydeden Çebi, "Amatörlerde gelir-gider bütçelerin denk yürümesini istiyoruz. Her yıl 50 milyon açık verdiğimiz bir yarayı kapatmak istiyoruz. Bu konuda kararlıyız. Beşiktaş'ın ekonomisine önem veriyor ve düzeltmeye çalışıyoruz. Başka türlü bu koca çınarın yok olması diye bir şeyi Allah kimseye göstermesin, hepimiz çok üzülürüz." yorumunu yaptı.

Çebi, kampanya kapsamında yeni girişimleri olacağını söyleyerek, "Ayın 9'unda stadımızda bir program yapıp iş adamlarımıza bağlanacağız. Kampanya bittiğinde amaçladığımıza ulaşmış olacağız. Bazen bir şeyler iyi başlar kötü gider, kötü başlar iyi gider. Bizimki azdan başladı ama artarak gidiyor." dedi.

"Seneye şampiyonluğu alacağız"

Bu sezon ligde alınan sonucu, şampiyonluğun ayak sesleri olarak nitelendiren Çebi, "Sergen hocanın top oynattığı genç oyuncular var. Takım da başarılı oldu diyoruz. Şampiyonluk da bunun arkasından seneye gelecek. Şampiyonluğun ayak sesleriyle buraya kadar geldik. İnşallah seneye şampiyonluğu alacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

(Bitti)

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 03:13

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, AA Spor Masası'na konuk oldu: (4) - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Reytinglerde Müge Anlı ile yarışmaya hazırlanan Didem Arslan, rakibinin "Kardeşim" dediği ismi transfer etti Almanya, Libya açıklarına asker gönderiyor Son Dakika: Türkiye'de 28 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 963 yeni vaka tespit edildi Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı Şeyma Subaşı, aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Daha ne kadar saçmalayacaksınız, o benim abimdir İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun "50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek" iddiasına yanıt verdi Bakan Albayrak: Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Yarışan araçlardan biri kaldırıma çarparak takla attı! Sürücü aracın içinden fırladı Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför "Ben kendimi feda ediyorum" demiş YKS'de sınavdan 30 dakika erken çıkarılan 12 öğrencinin mağduriyeti giderildi Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte geri adım attı: Diyaloğa hazırız Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Ayrılması gündemde olan Radamel Falcao, Galatasaray'da kalmayı planlıyor: Eski halime döneceğim Ayrılması gündemde olan Radamel Falcao, Galatasaray'da kalmayı planlıyor: Eski halime döneceğim         
17:10
Kremlin'de önemli görüşme! Türkiye'ye S-400 sevkiyatında olası ikinci parti üzerinde çalışmalar sürüyor Kremlin'de önemli görüşme! Türkiye'ye S-400 sevkiyatında olası ikinci parti üzerinde çalışmalar sürüyor         
17:03
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü         
16:22
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
15:55
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı         
15:47
Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor         
15:42
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar         
15:07
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı         
15:04
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş         
14:42
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti         
14:30
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak         
14:29
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı         
14:20
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı         
14:09
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi         
13:50
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü 70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü         
13:45
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi         
13:26
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor         
12:20
Filistinli genç Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı         
12:05
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı         
11:47
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun? Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?         
11:28
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı         
11:22
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil         
11:17
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı         
11:12
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış         
10:56
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi 15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi         
10:15
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu         
09:45
Bankadan çektiği hatalı basım 100 TL'yi satışa çıkaran genç, gelen parayla hayır yapacak Bankadan çektiği hatalı basım 100 TL'yi satışa çıkaran genç, gelen parayla hayır yapacak         
09:27
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı         
09:04
Bilim insanları dünyanın en büyük kurbağasını kurtarmak için seferber oldu Bilim insanları dünyanın en büyük kurbağasını kurtarmak için seferber oldu         
08:47
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı         
08:38
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: İrfan Buz, futbolcular döver diye Özer'i otobüse almamış Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: İrfan Buz, futbolcular döver diye Özer'i otobüse almamış         
08:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2020 22:08:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, AA Spor Masası'na konuk oldu: (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei