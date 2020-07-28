Son dakika haberleri: Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, AA Spor Masası'na konuk oldu: (4)

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı camiada Fulya Davası olarak bilinen konuya açıklık getirdi.

Çebi, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mahkemenin Fulya Davası'nı karara bağladığını söyleyen Çebi, mahkemenin yapılan kontrata göre Beşiktaş'ın bir haksızlığa uğramadığına hükmettiğini belirterek, şunları aktardı:

"Fulya ile ilgili Aşçıoğlu ile olan davamız yıllar önce görülmüş, tahkim kararını vermiş, yargıtay onamış. Hesaplaşma yapılırken kontratların geçerli olduğu, kontratlarda olanların uygulandığı ve yapılan kontrata göre Beşiktaş'ın uğradığı bir haksızlığın olmadığını söylüyor. Yargıtay'dan onanmış. Bir tanesi bu. Daha sonra Cengiz Sarıkaya adlı bir arkadaşımız Yıldırım Demirören'in olduğu yönetimin ve sürecin ibra olmaması ile ilgili bir dava açıyor. Daha sonra Hürser Tekinoktay bey de bir dava açıyor. Bu dava Cengiz Sarıkaya'nın açmış olduğu ibranın iptal edilmesiyle ilgili davayla birleştiriliyor. Bu davanın sonucunda mahkeme ve üst mahkemenin verdiği karar aynen şöyle: 'Mahkeme kararına gerekçe olarak Vincent Del Bosque ve Matteo Ferrari'ye ödenen tazminatlar nedeniyle derneğin zarara uğradığını kabul etmiş ve bu gerekçe temelinde ibraların iptaline karar vermiştir.' Aynı karar içerisinde mahkeme aynen şöyle devam ediyor: 'Fulya Projesi yönünden kat karşılığı inşaat sözleşmeye aykırı fazladan kat inşa edildiğini fark ettiklerini ve müteahhide müdahale etmemelerini vahim bir idari hata olduğunu, sözleşmeye aykırı yapılan kısımlardan Beşiktaş Kulübünün herhangi bir pay almadığını, soruları üzerine 2 milyon ABD doları ile 95 metrekare büyüklüğünde bir daire ve Şan Öktem Tesisleri'ni modernize inşaatı sözünü aldıklarını beyan ettiklerini..." diyor. Fulya Projesi nedeniyle herhangi bir ibra iptaline gitmemiş, bu konuyu ibra iptal gerekçesi olmaktan açık ve ayrıntılı biçimde çıkarmıştır. Yani mahkeme Fulya konusunda ibranın iptal olamayacağını söylüyor. Ferrari ve Del Bosque'de var ancak Fulya ile ilgili ibranın iptali bir gerekçe olamaz diye bağlıyor. Bahsi geçen Fulya'da bizim dava açabileceğimiz bir şey yok. Mahkeme, 'Fulya'da hata görülmemiştir' diyor ama arkadaşlar aylardan beri 'Git Fulya ile ilgili dava aç' diyorlar. Fulya ile ilgili dava açılmış, mahkeme kararını vermiş, 'Bu sözleşmeye göre Beşiktaş'ın bir kaybı yoktur' demiş ve konu bitmiş. Mahkeme Del Bosque ve Ferrari konularında hata var ancak Fulya davasında kayıp gözükmemektedir dediği yerde bunlar hala Fulya için 'Git dava aç' diyorlar. Onu öyle dememeleri lazım. 'Git Ferrari ve Del Bosque ile ilgili davayı kovalamanız gerekir' demeleri lazım. Sanki Beşiktaş'a dağ bağışlamışlar gibi hareket ediyorlar."

Başkanlık seçimindeki rakiplerinden Hürser Tekinoktay'ın Fulya konusundaki ısrarına tepki gösteren Çebi, "Bağış kampanyasının başladığı bir günde özellikle seçimdeki rakiplerimizden Hürser Tekinoktay beyefendinin çıkıp aynı gün 'Biz davayı kazandık. Burada 100 milyon dolar var, başkan kampanya yapacağına gitsin bu parayı alsın' diye bir söylemi başladı. ya biliyor ya bilmiyor. Bunun doğrusunu bilip yapıyorsa doğru olmuyor. Bilmediğini, eksik bildiğini düşündüğüm için, kamuoyunu da eksik yönlendiriyorlar. Kampanyanın başladığı gün sen Beşiktaş'a niye hainlik yapıyorsun? Kendi reklamını yapmak açısından mı yapıyorsun?" diye konuştu.

"Her halükarda bütçeleri aşağı çekmemiz gerekiyor"

Siyah-beyazlı kulübün Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmanın yenilenmesi gerektiğini söyleyen Çebi, "Bu şartlarda yönetilmesi mümkün değil. Yöneticilerin, onun bunun vereceği parayla kulüplerin dönme şansı yok. En azından diyoruz ki, siz bizden 2 yıl hiç para almayın. Çünkü bizim bütçelerimiz 55-60 milyon avro. Faizler zaten 450 milyon tutuyor. Faiz ödemeli 1 yıl zaten bitti. Gelen gelirler zaten faizi karşılıyor. Giderler çok yüksek. O bütçeleri 60-70 milyonlardan 30'lara, makul seviyelere indirecek ki kulüp borcunu ve faizini ödeyecek hale gelsin. Yani, giderlerinizi düşeceksiniz. Gelirlerinizi arttırma şansınız çok fazla yok, sponsorlarınız belli. Formanın satılacak yerleri belli. Onları satabildiğiniz rakamlara siz bütçenizi sığdıracaksınız. O bütçeyi ne kadar aşağı çekebilirseniz bankalara olan borcunuzu ödeyerek 10-12 sene sonra borçsuz, kendi kendini idare eden bir Beşiktaş yapacaksınız. Kendinize, futbolcularınıza, transferlerinize harcayacak bütçe kalmıyor. O yüzden her halükarda bütçeleri aşağı çekmemiz gerekiyor. Bankalar da haklı. Onlardan almışız paraları, onların paralarını sokakta çarçur ediyoruz ve adamlar paralarını geri istiyorlar. Tasarruf edip ve gelirleri de arttırıp 10-12 sene sonra bu kulübü borçsuz hale getirebilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Üç büyük kulübün ekonomilerinin yaklaşık olarak aynı seviyede olduğunu kaydeden Çebi, "Beşiktaş neyse gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe de Galatasaray da hepimiz aynıyız. Birbirimizden çok fazla farkımız yok. Konu el birliğiyle çözülmesi gereken bir konu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mali imkanları kısıtlıysa o çerçevede kaldıkları taktirde bizim de taraftarımız bizi anlayışla karşılayacaktır. Hep beraber aynı ölçülerde transferleri yapıyor ve hareket ediyorsak hem rekabet eşit oluyor hem ekonomik anlamda kulüplerimizi zarara sokmamış oluyoruz." şeklinde konuştu.

"Yönetim kurulu olarak 10 milyon lira bağışlamaya karar verdik"

'Bırakmam Seni' kampanyasının beklentileri şu an için karşılayamadığını ancak daha iyi olacağını belirten Çebi, yönetim kurulu olarak 10 milyon lira bağışladıklarını belirterek, "Kampanya, beklentileri şu an için karşılamadı ama halen ümitliyim. Karşılayabileceğini düşünüyorum. Kampanya ulaşılabilir olmadı diyorlar. Hangi Beşiktaşlıya sorsam kampanyadan haberi var. Neyi ulaştıramadık? İmkanlar bu kadar demek ki öyle değerlendirmek lazım. Sıra iş adamlarına geldi. O dönem yeni başladı. Yönetim kurulu olarak 10 milyon lira bağışlamaya karar verdik. Bunun 3-4 milyonunu kendim vereceğim. Diğerlerini arkadaşlarım kendi imkanlarıyla yerine getirecekler." ifadelerini kullandı.

Eski yönetici Hüseyin Yücel'in "Her yönetici 1 milyon versin, sıkıntı çözülür" şeklinde açıklamasına değinen Ahmet Nur Çebi, "Sayın başkanın telefon açıp yüzüne karşı söyledim. Siz ne verdiniz, giderken burada 6 ay maaşını alamamış çocuklar varken niye şimdi söylediğiniz gibi 1'er milyon avro vermediniz de yeni gelen yönetimin önüne personeli bıraktınız. Hüseyin bey bize çok da faydalıdır. Bahçeşehir Okulları'nın sahibidir. Kampanyada desteğini verecektir. Sponsorlukları vardır, şort sponsorumuzdu." şeklinde konuştu.

"Demirören ailesi 3 milyon bağışta bulundu"

Yeni sponsorlukların gelecek haftalarda açıklanacağını söyleyen başkan Çebi, Beşiktaşlıların kulübe önemli bedeller verdiğine değinerek, şunları aktardı:

"Birkaç hafta sonra sponsorlarımızı da açıklayacağız. Vodafone bitti, onun yerine ana sponsor olarak Beko geldi. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Geçmişten bugüne aile olarak da kurum olarak da yanımızda olmuştur. Beko bizim için önemli bir isimdir. Forma kolunda Aksa Jeneratör var, Cemil Kazancı'ya da çok teşekkür etmek istiyorum. Sırtla ilgili kısım için iyi bir Beşiktaşlıyla konuşuluyor. Şorta divan kurulu başkanımız Tevfik Yamantürk, şirketi Güriş'le oldukça yüksek bir bedelle girdi. Karşılığından fazlasını verdi. Beşiktaş'a yardım da söz konusu. Birçok iş adamamız da kampanyamıza gelmeye başladılar. Demirören ailesi 3 milyon lira bağışta bulundu. Cemil Kazancı sponsorluğun dışında bu miktara yakın para verdi. En zor günlerimizde Beşiktaş'ın yanında olan insanlar bunlar. Baskette de yeni sponsorlarımız olacak."

Amatör şubelerde gelir-gider dengesini kurmak istediklerini kaydeden Çebi, "Amatörlerde gelir-gider bütçelerin denk yürümesini istiyoruz. Her yıl 50 milyon açık verdiğimiz bir yarayı kapatmak istiyoruz. Bu konuda kararlıyız. Beşiktaş'ın ekonomisine önem veriyor ve düzeltmeye çalışıyoruz. Başka türlü bu koca çınarın yok olması diye bir şeyi Allah kimseye göstermesin, hepimiz çok üzülürüz." yorumunu yaptı.

Çebi, kampanya kapsamında yeni girişimleri olacağını söyleyerek, "Ayın 9'unda stadımızda bir program yapıp iş adamlarımıza bağlanacağız. Kampanya bittiğinde amaçladığımıza ulaşmış olacağız. Bazen bir şeyler iyi başlar kötü gider, kötü başlar iyi gider. Bizimki azdan başladı ama artarak gidiyor." dedi.

"Seneye şampiyonluğu alacağız"

Bu sezon ligde alınan sonucu, şampiyonluğun ayak sesleri olarak nitelendiren Çebi, "Sergen hocanın top oynattığı genç oyuncular var. Takım da başarılı oldu diyoruz. Şampiyonluk da bunun arkasından seneye gelecek. Şampiyonluğun ayak sesleriyle buraya kadar geldik. İnşallah seneye şampiyonluğu alacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

(Bitti)