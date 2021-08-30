Beşiktaş, Umut Meraş'ın transferi için görüşmelere başladı

Beşiktaş, Fransa'nın La Havre takımında forma giyen 25 yaşındaki milli futbolcu Umut Meraş'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü Le Havre Athletic Club Football ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.