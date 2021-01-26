Beşiktaş'ta dehşeti yaşatan saldırganın yakalandığı anlar kamerada - Son Dakika

Beşiktaş'ta dehşeti yaşatan saldırganın yakalandığı anlar kamerada

26.01.2021 09:32

Beşiktaş'ta dehşeti yaşatan saldırganın yakalandığı anlar kamerada Metruk binada gizlenen şahsın yemek ve su için camiye girdiği esnada yakalandığı bilgisine ulaşıldı 26 suç kaydı buluna saldırganın sözlü ifadesinde, "Onları bir an şeytan olarak gördüm" dediği öğrenildi Genç kadının...

Beşiktaş'ta dehşeti yaşatan saldırganın yakalandığı anlar kamerada

Metruk binada gizlenen şahsın yemek ve su için camiye girdiği esnada yakalandığı bilgisine ulaşıldı

26 suç kaydı buluna saldırganın sözlü ifadesinde, "Onları bir an şeytan olarak gördüm" dediği öğrenildi

Genç kadının vücudunun çeşitli bölgelerinde 9 adet bıçak yarası tespit edildi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta tatil için ülkeye gelen Rus uyruklu 2'si kadın 3 kişiyi bıçaklayan kağıt toplayıcı saldırganın, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Cihangir'deki bir camide yakalandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alınan saldırganın geceyi saklandığı metruk bir binada geçirdiği, su ve yemek aramak için camiye girdiği bilgisine ulaşıldı. Emniyette 26 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkan, akli dengesi bozuk ve evsiz olduğu anlaşılan şahsın sözlü ifadesinde, "Onları bir an şeytan olarak gördüm" dediği öğrenildi. Olayda ağır yaralanan Aleksandra R'nin ise vücudunun çeşitli bölgelerinde 9 adet bıçak yarası girişi olduğu tespit edildi.

Beşiktaş Akaretler Süleyman Seba Caddesi üzerindeki önceki gün saat 20.30 sıralarında yaşanan dehşetin detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M. 5 Ocak'ta tatil için İstanbul'a geldi. Önceki gün 3 arkadaş gündüz saatlerinde kaldıkları otelden çıkarak mega kentin tarihi yerlerini gezdiler. Gezintiden sonra Valideçeşme durağına gelen 3 arkadaş burada kahve aldıktan sonra hemen ilerideki bir banka oturarak içmeye başladı. Kahvelerini bitiren arkadaşlar ardından cadde üzerinde yürümeye başladı. O esnada kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen bir şahıs, Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M.'yı bıçakla saldırdı.

Genç kadını 9 kez bıçaklamış

Saldırıda Maxim M. elinden, Aleksandra V'yi karnından, Aleksandra R'yi ise vücudunun çeşitli bölgelerinden 9 kez yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından Maxim M'yi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Aleksandra V. ve Aleksandra R'yi ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Beşiktaş polisi 24 saat geçmeden yakaladı

Olayın ardından hemen harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda saldırganın önce eşkalini ardından da kimliğini tespit etti. Olay saatinden itibaren çalışmalarını sürdüren Beşiktaş polisi, 40 yaşlarındaki saldırgan Hasan Hüseyin Y'yi, 24 saat geçmeden Beyoğlu Cihangir'deki bir camide kıskıvrak yakalayarak gözaltına alındı. Saldırganın Beşiktaş polisi tarafından yakalandığı o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, elinde yorgan olduğu görülen şahıs kapıya doğru yöneliyor. Kapıyı açan şahıs bir anda karşısında polis ekiplerini görüyor. Şahıs ardından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınıyor.

"Onları bir an şeytan olarak gördüm"

Öte yandan saldırganın olaydan sonra Cihangir'de metruk bir binaya saklandığı, gece boyunca buradan çıkmadığı ancak gündüz saatlerinde su içmek ve yemek bulmak için camiye girdiği öğrenildi. Şahsın elinde yorganla camiden çıkacağı esnada kıskıvrak yakalandığı, yorganın içerisinde ise suç aleti bıçak olduğu bilgisine ulaşıldı. Akli dengesi yerinde olmadığı ve evsiz olduğu öğrenilen saldırganın hiç kimseden para talep etmediğini beyan ettiği öğrenildi. Şahsın ilk sözlü ifadesinde, "Onları bir an şeytan olarak gördüm" dediği ortaya çıktı.

26 adet suç kaydı ortaya çıktı

Ayrıca saldırganın, "Mala Zarar Verme", "Kasten Yaralama", "Ruhsatsız Silah Bulundurma", "Hakaret", "Tehdit", "Uyuşturucu Kullanmak", "Bisiklet ve Motor Hırsızlığı", "Türk Bayrağına Zarar Verme", "Güveni Kötüye Kullanma" ve "İntihara Teşebbüs" suçlarından poliste 26 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine teslim edilen şahıs, bugün adliyeye sevk edilecek.

Beşiktaş'ta dehşeti yaşatan saldırganın yakalandığı anlar kamerada
Beşiktaş'ta dehşeti yaşatan saldırganın yakalandığı anlar kamerada
Beşiktaş'ta dehşeti yaşatan saldırganın yakalandığı anlar kamerada
Beşiktaş'ta dehşeti yaşatan saldırganın yakalandığı anlar kamerada

Münir Karaloğlu, Hisarcık, Cihangir, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta dehşeti yaşatan saldırganın yakalandığı anlar kamerada - Son Dakika


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