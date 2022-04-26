BEŞİKTAŞ'TA KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPANLAR POLİS DRONUNA YAKALANDI - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'ta polis ekipleri kırmızı ışık ihlalinin yoğun yaşandığı noktada dron ile denetim yaptı. Kırmızı ışıkta geçen sürücüler polis dronu ile tespit edilip ceza yazıldı. Kırmızı ışıkta geçmediğini söyleyen motosikletli kuryeye dron kaydı gösterilip işlem yapıldı. Yaptığı kırmızı ışık ihlalinin polis dronu ile tespit edildiğini öğrenen taksi şoförü şaşkına döndü.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri kırmızı ışık ihlalinin sıkça yapıldığı, Hakkı Yeten Caddesi girişindeki trafik ışıklarında dron ile denetim yaptı. Işıklar da konuşlandırılan polis dronu ile kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler anında tespit edildi. Telsizden aracılığı ile denetim noktasındaki ekiplere bildirilen sürücüler durdurularak ceza yazıldı.

İTİRAZ EDİNCE DRONE KAYDI GÖSTERİLDİ

Kırmızı ışıkta geçtiğini kabullenmeyen bir motosikletli kuryeye dron kaydı gösterildi. Polisin ihlal yaptığı yeri gösterdiği kurye 'Orayı fark etmedim" dese de ceza yemekten kurtulamadı.

DRONA YAKALANDIĞINI ÖĞRENİNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Yaptığı kırmızı ışık ihlalinin polis dronu ile tespit edildiğini öğrenen taksi şoförü şaşkınlığını gizleyemedi.