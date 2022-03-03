Son dakika haberleri! Beşiktaş'ta ölen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Beşiktaş'ta ölen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda

03.03.2022 14:31
Son dakika haberleri! Beşiktaş'ta ölen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta bulunan Ruby otelinin 7'inci katından aşağı düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede ölen 40 yaşındaki kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Beşiktaş'ta bulunan Ruby otelinin 7'inci katından aşağı düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede ölen 40 yaşındaki kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Beşiktaş Ortaköy'de dün saat 01.00 sıralarında 40 yaşındaki kadın Ruby Otel'de 7'inci Katından düşerek ağır yaralanmıştı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına almıştı. Hastanede müdahale edilen Ebru C. (40) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Kadının ölmesi nedeniyle cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından adli tıp kurumunu kaldırıldı. Kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Adli Tıp Kurumu, Beşiktaş, Adli Tıp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Beşiktaş'ta ölen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda - Son Dakika


Son Dakika
14:08 Ukrayna savaşı Rusya'ya günlük olarak ne kadara mal oluyor? Her gün 20 milyar doları cepheye akıtıyorlar
14:05 Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar yaşamını yitirdi
14:02 Dışişleri çok net cevapladı: Bayraktar TB-2 SİHA'ları sadece Ukrayna'ya satmadık!
13:54 Kuntz'a göre sadece 6 futbolcu testi geçti! Biglia ise Süper Lig'in en hızlı koşanı
13:53 Müzik yasağı bitecek mı? Bakan Koca'nın sinyali vermesinden sonra bir açıklama da Bakan Soylu'dan geldi
13:45 'Bir Zamanlar Çukurova' heyecanlı bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor! Fikret, Hakan'ı araştırmak için Beyrut'a gidiyor!
13:44 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Hızır, Oruç ve Antuan'ı kurtarmak için ne yapıyor?
13:30 Fenerbahçe'de Luiz Gustavo krizi: Sözleşmesinin tek taraflı feshi gündemde!
13:27 'Mahkum' bu akşam sevenleriyle buluşacak! Fırat tekrar savcı mı olacak?
13:25 Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin gizemi ortaya çıktı! Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 14:38:45. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Beşiktaş'ta ölen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement