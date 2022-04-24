Son dakika haberi... (İSTANBUL)Beşiktaş'ta polisin durdurduğu araçtan cephanelik çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberi... (İSTANBUL)Beşiktaş'ta polisin durdurduğu araçtan cephanelik çıktı

24.04.2022 10:12

Son dakika haberleri... (İSTANBUL)Beşiktaş'ta polisin durdurduğu araçtan cephanelik çıktı Yunus polisi durdurdukları araçta zulalanmış 6 adet tabanca ele geçirdi Polisi ruhsatlı tabancasını vererek kandırmaya da çalışan iki şüpheli tutuklandı Beşiktaş'ta motorize yunus polisini şüphe üzerine durdurdukları aracın...

(İSTANBUL) Beşiktaş'ta polisin durdurduğu araçtan cephanelik çıktı

Yunus polisi durdurdukları araçta zulalanmış 6 adet tabanca ele geçirdi

Polisi ruhsatlı tabancasını vererek kandırmaya da çalışan iki şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta motorize yunus polisini şüphe üzerine durdurdukları aracın sürücüsü ruhsatlı tabancasını teslim ederek kandırmak istedi. Şahsın oyununa gelmeyerek detaylı arama yapan polis, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 6 adet tabanca ele geçirdi. Cephanelik gibi otomobilde bulunan tabancalara el konulurken, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus timleri, önceki hafta Perşembe günü akşam saatlerinde Zincirlikuyu Büyükdere Caddesi üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Ardından polis ekipleri, araç sürücüsü M.Y.D. ve yanında bulunan arkadaşı M.N.Ç.'nin araçtan inmesini istedi.

Ruhsatlı tabancayı verip polisi kandırmaya çalıştı

Araçtan inen M.N.Ç., polisi kandırmak için üzerinde tabanca olduğunu söyleyerek ruhsatını da polise teslim etti. Beşiktaş polisi, yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlamazken, sürücü M.Y.D.'nin yapılan Genel Bilgi Tarama sorgusunda daha önceden emniyette "ateşli ve bıçaklı silahlar kanununa muhalefet" suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Şahısların üzerinde de arama yapan polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Beşiktaş polisinin dikkati cephaneliği ortaya çıkardı

Yapılan üst aramaları esnasında polis ekipleri, araçtan inen M.Y.D. ve M.N.Ç.'nin tedirgin hallerinden şüphelenerek araç içerisinde bulunan sırt çantasını kontrol etmek istedi. Yapılan kontrollerde sırt çantasının içinde iki adet tabanca ele geçirildi. Bunun üzerine araçta detaylı arama yapan Beşiktaş polisi, vites kolunun bulunduğu bölüme ve bagajdaki gizli bölmeye silah saklandığını tespit etti.

6 det silahla yakalanan şahıslar tutuklandı

Aramalar sonucunda araç içerisinde toplam 6 adet tabanca, çok sayıda mermi ve şarjörler ele geçiren Beşiktaş yunus timi, şahısları gözaltına alarak emniyete götürdü. Şahısların evinde de arama yapan polis ekipleri, burada da 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.Y.D. ve M.N.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi... (İSTANBUL)Beşiktaş'ta polisin durdurduğu araçtan cephanelik çıktı
Son dakika haberi... (İSTANBUL)Beşiktaş'ta polisin durdurduğu araçtan cephanelik çıktı
Son dakika haberi... (İSTANBUL)Beşiktaş'ta polisin durdurduğu araçtan cephanelik çıktı
Son dakika haberi... (İSTANBUL)Beşiktaş'ta polisin durdurduğu araçtan cephanelik çıktı
Son dakika haberi... (İSTANBUL)Beşiktaş'ta polisin durdurduğu araçtan cephanelik çıktı
Son dakika haberi... (İSTANBUL)Beşiktaş'ta polisin durdurduğu araçtan cephanelik çıktı
Son dakika haberi... (İSTANBUL)Beşiktaş'ta polisin durdurduğu araçtan cephanelik çıktı
Son dakika haberi... (İSTANBUL)Beşiktaş'ta polisin durdurduğu araçtan cephanelik çıktı
Son dakika haberi... (İSTANBUL)Beşiktaş'ta polisin durdurduğu araçtan cephanelik çıktı
Son dakika haberi... (İSTANBUL)Beşiktaş'ta polisin durdurduğu araçtan cephanelik çıktı

YORUMLAR
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Durdurulan otomobilden 6 bin 390 adet kaçak sigara çıktı Durdurulan otomobilden 6 bin 390 adet kaçak sigara çıktı Otomobilin her yerinden kaçak sigara çıktı Otomobilin her yerinden kaçak sigara çıktı

Beşiktaş, Tragger, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... (İSTANBUL)Beşiktaş'ta polisin durdurduğu araçtan cephanelik çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... (İSTANBUL)Beşiktaş'ta polisin durdurduğu araçtan cephanelik çıktı - Son Dakika
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