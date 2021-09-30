Beşiktaş'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Beşiktaş'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı sonrasında, Beşiktaş sapağı ilerisinde seyir halinde olan otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, araçtan inerek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Polis çevrede önlem alırken, araçtaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Öte yandan, araç yangını ve itfaiyenin müdahalesi nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Trafik akışı, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.