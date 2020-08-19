Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta toplu taşımalara maske ve fazla yolcu denetimi - Son Dakika

Beşiktaş'ta toplu taşımalara maske ve fazla yolcu denetimi

Polisten maske ve fazla yolcu denetiminde minibüs sürücüsüne teşekkür

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında Beşiktaş'ta toplu taşımalara yönelik polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Minibüste herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmayan polis ekibi sürücüye teşekkür etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde toplu taşıma taksilere sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Beşiktaş Zincirlikuyu'da sabah erken saatlerde sivil trafik ekipleri, toplu taşıma araçlarında denetim yaptı. Otobüslerde ve minibüslerde maske ve fazla yolcu sayısına bakan ekipler, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadı. Durdurulan bir minibüste herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmayan polis ekibi sürücüye teşekkür etti.