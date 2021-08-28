Beşiktaş'ta yeni transferler Teixeira ve Batshuayi 11'de - Son Dakika

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yeni transferler Teixeira ve Batshuayi ilk kez bir müsabakaya 11'de başlıyor.

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda yeni transferler Alex Teixeira ve Batshuayi ilk defa 11'de görev alıyorlar. Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Gaziantep FK maçında Teixeira 67. dakikada Atiba'nın, Batshuayi de 68. dakikada Kenan Karaman'ın yerine oyuna sonradan dahil olmuştu.

Ayrıca bu iki oyuncu ilk kez V.Park'ta siyah-beyazlı taraftarların önünde boy gösteriyor.

Larin ve Rıdvan bu sezon ilk defa

Sergen Yalçın, Larin ve Rıdvan Yılmaz'ı da bu sezon ilk defa 11'de sahaya sürdü. Larin; Rizespor mücadelesinde 69. dakikada Nkoudou ile yer değiştirmiş ve 90. dakikada ağları sarsmıştı. Kanadalı futbolcu, geride kalan haftada da 46. dakikada yine Nkoudou ile değişmişti.

Gaziantep FK maçında rahatsızlanarak 76. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan N'Sakala'nın yerine giren Rıdvan da Karagümrük maçına 11'de başladı.

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)