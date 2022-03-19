Son dakika haberleri | Beşiktaş'taki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Beşiktaş'taki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

19.03.2022 19:28

Son dakika haber: Beşiktaş'taki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Beşiktaş'ta feci kaza kamerada.

Beşiktaş'taki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş'ta feci kaza kamerada...Kayan arabanın çarptığı şahıs metrelerce savruldu

İSTANBUL - Beşiktaş'ta kar yağışının yoğun olduğu bölgede kayan bir araç, yolda bulunan 2 kişiye çarparak metrelerce havaya uçurdu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yaşanan feci kaza anı ise kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Beşiktaş Ortaköy Ulus Mahallesi Okul Yolu Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kar yağışının akşam saatlerinde bastırmasıyla birlikte sokak içerisinde 34 BAV 693 plakalı araç sürücüsü Zafer Mutlu Y. ile 34 ANK 550 plakalı araç sürücü Tahir G. maddi hasarlı kazaya karışıp araçlarından aşağıya indi. Bu sırada kayganlaşan yolda sürücü A.B. idaresindeki 34 AEE 41 plakalı araç, sürücünün kontrolünden çıkarak yolda bekleyen Zafer Mutlu Y. ile Tahir G.'ye çarparak metrelerce havaya savurdu. Yaralı iki kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Yaşanan feci kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son dakika haberleri | Beşiktaş'taki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberleri | Beşiktaş'taki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberleri | Beşiktaş'taki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Zafer Mutlu, Beşiktaş, Tragger, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Beşiktaş'taki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Beşiktaş'taki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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