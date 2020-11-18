Son dakika haberleri! Beşiz doğuran Akkız sahibini sevindirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Beşiz doğuran Akkız sahibini sevindirdi

18.11.2020 16:32

Son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 5 yıl önce hobi Saanen keçi yetiştiriciliğine başlayan emekli polis Gürkan Mut'un Akkız adını verdiği keçisi, bir batında 5 oğlak doğurdu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 5 yıl önce hobi Saanen keçi yetiştiriciliğine başlayan emekli polis Gürkan Mut'un Akkız adını verdiği keçisi, bir batında 5 oğlak doğurdu.

Burhaniye'de görev yaparken emekli olan 49 yaşındaki Gürkan Mut, 5 yıl önce kırsal Karadere Mahallesinde 3 keçi ile başladığı üretimde başarı sağladı. Şu anda 30 baş keçinin sahibi olan Gürkan Mut, keçilerin ikiz ve hatta üçüz yavruladığına şahit olurken, bu defa Akkız adını verdiği keçinin 5 oğlak yavrulamasıyla sevindi. Keçi yetiştiriciliğine hobi olarak başladığını anlatan Gürkan Mut, Saanen keçilerini herkese tavsiye etti. Keçi yetiştirmeye hobi olarak başladığını anlatan Gürkan Mut, " 5 yıl önce hobi olarak başladığımız Saaen üretiminde yıllar geçince güzel bir verim almaya başladık. Normalde keçilerimiz ikiz üçüz doğum yapıyordu. Bu sene Akkız'ımız beşiz doğurdu. Sanki dünyalar benim oldu. Milli piyango çıksa bu kadar sevinmezdim. Hayvanlarımız çok güzel. Süt verimi çok çok iyi. Ortalama,yaklaşık 5,5-6 kilo civarı süt alıyoruz. Ben keçiyi hobi olarak yapmaktan dolayı çok seviyorum. Bana bu işi aşılayan sevdiren Dutluca eski muhtarı Hüseyin Yılmaz'a çok teşekkür ederim. Herkese de tavsiye ediyorum. Bu hayvanlar harika. İnsan hayvanı severse hayvanda insanı seviyor. Emeğinin karşılığını veriyor. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(Fatma Talay/İHA)

Son dakika haberleri! Beşiz doğuran Akkız sahibini sevindirdi
Son dakika haberleri! Beşiz doğuran Akkız sahibini sevindirdi
Son dakika haberleri! Beşiz doğuran Akkız sahibini sevindirdi
Son dakika haberleri! Beşiz doğuran Akkız sahibini sevindirdi

Burhaniye, Balıkesir, Saanen, Mut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Beşiz doğuran Akkız sahibini sevindirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, eski golcüsü Semih Şentürk'ü futbol akademisi antrenörlüğüne getirdi 20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti Efsane boksör Mike Tyson, ringlere geri dönüyor Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısından bir müjde daha: Yüzde 95'ten fazla koruma sağladı 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi "Uygunsuz görüntüleri var" iddiasıyla kızını öldürmüştü! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı Ali Koç Los Angeles'ta 14,5 milyon dolara aldığı malikanenin parasını nakit ödemiş
Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene         
16:36
Yeni korona tedbirleri sonrasında AVM'lerdeki kafe ve restoranlar da paket servis şeklinde hizmet verecek Yeni korona tedbirleri sonrasında AVM'lerdeki kafe ve restoranlar da paket servis şeklinde hizmet verecek         
15:58
Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı         
15:54
İstanbul'un koronavirüs kırılganlık haritasında Avrupa Yakası'ndaki mahalleler daha riskli bulundu İstanbul'un koronavirüs kırılganlık haritasında Avrupa Yakası'ndaki mahalleler daha riskli bulundu         
15:36
Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz         
14:57
Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar         
14:18
Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber, keşke sorsaydınız Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber, keşke sorsaydınız         
13:38
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez         
13:08
Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi         
12:23
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim         
12:18
Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu         
12:03
Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim         
11:39
"Salgın bütün ülkeye yayılmış durumda" diyen bakan Koca üç kentimize dikkat çekti         
11:36
Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu         
11:11
Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor         
10:31
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 16:47:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Beşiz doğuran Akkız sahibini sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei