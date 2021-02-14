Son dakika haberleri: Beşkonaklılar Mahallesi'ne 5 bin metrekarelik yeşil alan kazandırılıyor - Son Dakika

Kepez ilçesindeki Beşkonaklılar Mahallesi'ne 5 bin metrekarelik yeşil alan için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mülkiyet ve imara ilişkin sorunlarını çözülerek modern yapılaşmanın önünün açıldığı Beşkonaklılar Mahallesi'nin fiziki alanları yeşil alan çalışmasıyla güzelleştiriliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Altınova Bulvarı'ndaki Ali Çomak Parkı'nı mevcut ağaçları koruyup yeniliyor.

Kırçiçeği Caddesi'ndeki plan işlevi yeşil bant olan 3 bin metrekare alan da düzenleniyor. İşçiler, toprak sererek tesviyesini yaptığı alana çim ekecek ve zeytin, portakal gibi ağaçlar dikecek.

Antalya Toptancı Hali'ne giden yollarda gerçekleştirilen çalışmalar da tamamlandığında, Beşkonaklılar Mahallesi'ne 'L' şeklinde 5 bin metrekare büyüklüğünde yeşil alan kazandırılmış olacak.

Çalışmaların yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.