İlçe merkezindeki Mustafa Baba İlköğretim Okulu binasında yılan gören görevliler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Okula gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu yılanı özel aparat yardımı ile yakalayarak, doğaya bıraktı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, okul binasında görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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