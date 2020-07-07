Son dakika haberleri | Besni'de okulda yakalanan yılan doğaya bırakıldı
Bir son dakika haberine göre ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, okul binasında görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya bırakıldı.
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, okul binasında görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya bırakıldı.
İlçe merkezindeki Mustafa Baba İlköğretim Okulu binasında yılan gören görevliler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Okula gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu yılanı özel aparat yardımı ile yakalayarak, doğaya bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:30 Kaynak: DHA
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