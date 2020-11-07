Son dakika haberleri! Besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk, son yolculuğuna uğurlandı
07.11.2020 14:51
Son dakika haberler... Besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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