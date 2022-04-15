Son dakika haberleri... Beton mikserinin çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Beton mikserinin çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti

15.04.2022 20:18
Son dakika haberleri... Beton mikserinin çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti

Son dakika haber: İzmir'in Bornova ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki kız çocuğu beton mikserinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

İzmir'in Bornova ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki kız çocuğu beton mikserinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kemalpaşa Caddesi Işıkkent yol ayrımında yolun karşısına geçmek isteyen Büşra K'ye (16) 35 HJP 88 plakalı beton mikseri çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Büşra K'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Büşra K'nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı.

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Beton Mikseri, Işıkkent, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Beton mikserinin çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika


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