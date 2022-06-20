Son dakika haberleri! Beton mikserinin üstüne devrildiği otomobildeki baba ve oğul öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Beton mikserinin üstüne devrildiği otomobildeki baba ve oğul öldü

20.06.2022 14:37
Son dakika haberleri! Beton mikserinin üstüne devrildiği otomobildeki baba ve oğul öldü

Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, beton mikserinin otomobilin üstüne devrilmesi sonucu baba ve oğul hayatını kaybetti, 3'ü aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, beton mikserinin otomobilin üstüne devrilmesi sonucu baba ve oğul hayatını kaybetti, 3'ü aynı aileden 5 kişi yaralandı.

İzmir-Bursa yolunun Uludağ Üniversitesi kavşağı yakınlarında Erol Y. yönetimindeki 16 NZR 88 plakalı beton mikseri, bariyere çarptıktan sonra karşı yöne geçip Mehmet Ali K. idaresindeki 16 APK 709 plakalı otomobilin üstüne devrildi.

Çarpmanın etkisiyle farklı yöne savrulan otomobildeki sürücü Mehmet Ali K. ve eşi Fatma K. ile çocukları Mustafa Efe K. (10), Semih K. (13) ve Elif Hüma K. (4) araçta sıkıştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan aile fertlerinden Mehmet Ali K. ve oğlu Mustafa Efe K. yaşamını yitirdi.

Otomobildeki Semih K. ve Elif Hüma K. ile beton mikseri sürücüsü Erol Y, ağır şekilde, Fatma K. ise hafif yaralandı.

Mikserin çarptığı 10 AGD 047 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih S. de kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Yaralılar Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Son dakika haber: Düğün sahibi baba ve oğlunu bıçaklayan şahıslar gözaltına alındı Son dakika haber: Düğün sahibi baba ve oğlunu bıçaklayan şahıslar gözaltına alındı Bursa'da felaket! Beton mikserinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti Bursa'da felaket! Beton mikserinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Beton mikserinin üstüne devrildiği otomobildeki baba ve oğul öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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