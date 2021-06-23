Son dakika haber | BEYAZ EŞYA SERVİSİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Edinilen son dakika gelişmesine göre BALIKESİR'in Edremit ilçesindeki bir beyaz eşya servisinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

BALIKESİR'in Edremit ilçesindeki bir beyaz eşya servisinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. 5 kişinin dumandan etkilendiği yangında, iş yerindeki beyaz eşyalar kullanılmaz hale geldi. Edremit ilçesi Camivasat Mahallesi İnkılap Caddesi'nde yaklaşık 1 ay önce açılan beyaz eşya yetkili servisinde, gece yarısı sıralarında yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle elektriklerin kesilen işletmenin, otomatik kepenkleri zorlukla açılabildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, iş yeri çevresindeki 5 apartmanda yaşayan vatandaşlar da tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, işletme çalışanları da oksijen tüpü ve diğer malzemeleri patlama riskine karşı dışarı çıkardı. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 kişiye, ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Yangında iş yeri ve içindeki çok sayıda beyaz eşya kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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