Beyaz Saray yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Danışmanı Dr. Scott Atlas, "Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası" (FARA) kapsamında değerlendirilen Rus basın kuruluşu RT'ye verdiği röportaj dolayısıyla özür diledi.

Atlas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, röportaj verdiği Rus televizyon kanalı RT'nin "yabancı ajanlar" (FARA) statüsünde değerlendirildiğinin farkında olmadığını belirtti.

Röportaj nedeniyle pişman olduğunu kaydeden Atlas, kendinden faydalanılmasına izin verdiği için özür diledi.

Atlas, "Özellikle, bizi savunmak için çok çalışan ulusal güvenlik camiasından özür diliyorum." ifadesini kullandı.

Röportajda, Kovid-19 önlemlerinin sinir hastası çocuklar nesli ortaya çıkardığını savunmuştu

Atlas, hafta sonu verdiği röportajda, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak "etkili değil" ve "insanları öldürüyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Maske kullanımı ve sosyal mesafe gibi önlemlerle ilgili "sinir hastası çocuklardan oluşan bir nesil ortaya çıkarıyor." diyen Atlas, haziranda 18-24 yaşlarındaki her 4 Amerikalıdan birinin sokağa çıkma yasağı yüzünden kendini öldürmeyi düşündüğünü aktarmıştı.

RT, ABD'de lobicilik yapan kuruluşlarının yabancı ajan olarak kayıtlı olmasını öngören "Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası" (FARA) kapsamında değerlendiriliyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, 9 milyon 475 bin 788 vakanın görüldüğü ABD'de virüs nedeniyle 236 bin 501 kişi hayatını kaybetti.