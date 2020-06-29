Son dakika haberleri | Beyaz Saray: Rusya'nın Taliban'a para teklifi iddiasına ilişkin istihbarat toplumunda fikir birliği... - Son Dakika

Son dakika haberleri | Beyaz Saray: Rusya'nın Taliban'a para teklifi iddiasına ilişkin istihbarat toplumunda fikir birliği...

Son dakika haberleri... Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Rusya'nın Taliban bağlantılı militanlara Afganistan'daki Amerikan askerlerini öldürmeleri için para teklif ettiği istihbaratının doğruluğu konusunda istihbarat toplumunda bir "fikir birliği" olmadığı ve bu nedenle de bu bilginin Başkan Donald Trump...

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Rusya'nın Taliban bağlantılı militanlara Afganistan'daki Amerikan askerlerini öldürmeleri için para teklif ettiği istihbaratının doğruluğu konusunda istihbarat toplumunda bir "fikir birliği" olmadığı ve bu nedenle de bu bilginin Başkan Donald Trump ile paylaşılmadığını açıkladı.

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McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD genelinde düzenlenen protestolarda yaşananlara ve ilan edilen "özerk bölgelere" işaret eden McEnany, "Adalet Bakanlığı, federal mülklere yönelik saldırıları nedeniyle 100'den fazla anarşisti gözaltına aldı. Ayrıca bakanlık, Beyaz Saray önündeki Andrew Jackson heykelini yıkmaya çalışan 4 kişiye de federal mahkeme düzeyinde suç isnat etti." bilgisini paylaştı.

Adalet Bakanlığının "Hükümet karşıtı aşırılıkçılara" karşı bir görev gücü kurduğunu belirten McEnany, "FBI da 200'den fazla kişiye iç terör soruşturması açtı." diye konuştu.

Demokratları "anarşistlere destek" ile suçladı

ABD Senatosundaki Demokratların polis reformuna yönelik yasa tasarısını da engellediklerine işaret eden McEnany, Minnesota ve Seattle eyalet yönetimlerini de göstericilere yeterince sert müdahale etmemekle eleştirdi.

McEnany, Trump'ın polisin yanında olduğunu vurgulayarak, "Hadi dürüst olalım, heykelleri yıkmak hiçbir ideolojiye hizmet etmez. Ancak bu anarşiye, seçimlerde başarısız olan Demokratlar destek veriyor. Halbuki tüm bu heykeller bizim tarihimizi temsil ediyor ve hem kötünün hem de iyinin mirası. Bu da bizim tarihi daha iyi anlamamızı ve hatırlamamızı sağlıyor." dedi.

Rusya iddialarına yanıt

ABD istihbaratının, Rusya'nın Afganistan'daki ABD askerlerini öldürmesi için Taliban'a para teklifi yaptığı iddialarına ilişkin Trump'ı bilgilendirmediğinin altını çizen McEnany, "İstihbarat toplumunda, söz konusu suçlamalara ilişkin bir fikir birliği yok. Aslında, bu bilgilerin gerçekliği yansıtıp yansıtmadığına ilişkin ciddi fikir ayrılığı var. Başkan Trump'a teyit edilmemiş istihbaratlar konusunda bilgilendirme yapılmıyor. Bu istihbarat da teyit edilmemişti." ifadesini kullandı.

McEnany, Trump'ın Özel Kalem Müdürü Meadows'un hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Kongre üyelerini Afganistan konusunda görüşmek üzere Beyaz Saray'a çağırdığını kaydetti.

Washington Post ve New York Times'a "Pulitzer iadesi" çağrısı

New York Times'ın söz konusu iddialar hakkındaki haberine de tepki gösteren McEnany, New York Times'ın genellikle "yanlış" içerikli haberler yaptığını iddia etti.

New York Times ve Washington Post gibi gazetelerin Rusya Soruşturması hakkında da "yalan" haberler yaptığını öne süren McEnany, "Artık Washington Post ve New York Times'ın aldığı Pulitzer ödüllerini iade etmesinin zamanının geldiğini düşünüyorum." diye konuştu.

McEnany, bir gazetecinin ülkedeki iç savaş döneminde "köleliği" destekleyen Güney eyaletlerin yenilgisine işaret ederek, "Trump bu yenilginin iyi bir şey olduğunu düşünüyor mu?" sorusunu, "Bu çok absürt bir soru, Trump ABD ile gurur duyuyor." şeklinde yanıtladı.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tekrar artışa geçmesine ilişkin, "Ölüm oranları düşüyor ancak biz de koronavirüsün söndürülmesi gereken közleri olduğunun farkındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 22:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Beyaz Saray: Rusya'nın Taliban'a para teklifi iddiasına ilişkin istihbarat toplumunda fikir birliği... - Son Dakika

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