Son dakika haberleri! Beydağ'da aranan hükümlü jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Beydağ'da aranan hükümlü jandarma tarafından yakalandı
30.01.2021 09:15
Bir son dakika haberine göre İzmir'in Beydağ ilçesinde 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma tarafından yakalandı.
İzmir'in Beydağ ilçesinde 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma tarafından yakalandı.
Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı, Eğridere Mahallesinde ikamet eden ve yakın tarihte hakkında 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hükmü nedeniyle yakalama kararı çıkarılan M.K'yı gece yarısı evine düzenlediği operasyonda yakaladı.
Üst aramasında M.K'nın ceketinden bir miktar esrar çıktığı öğrenildi.
Zanlı, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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