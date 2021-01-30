Üst aramasında M.K'nın ceketinden bir miktar esrar çıktığı öğrenildi.

Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı, Eğridere Mahallesinde ikamet eden ve yakın tarihte hakkında 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hükmü nedeniyle yakalama kararı çıkarılan M.K'yı gece yarısı evine düzenlediği operasyonda yakaladı.

İzmir 'in Beydağ ilçesinde 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Beydağ'da aranan hükümlü jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

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