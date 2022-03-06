Son dakika haberleri! Beykoz'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Beykoz'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü

06.03.2022 12:31
Son dakika haberleri! Beykoz'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tokatköy Mahallesi Billur Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle yandaki binanın çatısına doğru yayılan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıktığı çatı katındaki daire kullanılamaz hale geldi, diğer binada hasar oluştu.

YORUMLAR
500
BEYOĞLU'NDA APART OTELDE ÇIKAN YANGIN, MÜŞTERİLERİ SOKAĞA DÖKTÜ BEYOĞLU'NDA APART OTELDE ÇIKAN YANGIN, MÜŞTERİLERİ SOKAĞA DÖKTÜ Dolmabahçe Sarayı'ndaki korkutan yangın söndürüldü: Tarihi eserler inceleniyor Dolmabahçe Sarayı'ndaki korkutan yangın söndürüldü: Tarihi eserler inceleniyor

İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Beykoz'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
12:15 Rusya, çatışmaların devam ettiği Harkov'da pazar yerini vurdu!
12:13 Düğün öncesi yeni evli çiftin imzaladığı sözleşmedeki detaylar sosyal medyada gündem oldu
12:11 Zelenski'ye suikast girişiminde bulunan paralı asker grubu Wagner'in arkasındaki isim Putin'in şefi çıktı
11:48 Video çekerken göle düşen genç hayatını kaybetti, ailesi kahroldu
11:42 Futbol tarihinin en acı günü! Sahanın ortasında katliam: 17 ölü, 20'den fazla yaralı
11:40 Yeni bir aşka yelken açan ünlü sunucu Ebru Akel, doktor sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
11:19 Aslanla şakanın sonu kanlı bitti! Ürkütücü saniyeler anbean kameralarda
11:18 İsrail polisi 19 yaşındaki Filistinli bir genci daha ateş açarak öldürdü
11:08 Basına sızan Pentagon belgeleri gündem oldu! ABD, Ukrayna'yı şehir savaşına yavaş yavaş hazırlamış
10:52 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini gösterime koymayan Kozan Belediye Başkanı'na 'IQ testi' yolladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 12:37:15. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Beykoz'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement