Beykoz'da İETT otobüsünün dehşet saçtığı feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Beykoz'da İETT otobüsünün dehşet saçtığı feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

08.03.2022 08:49

Beykoz'da İETT otobüsünün dehşet saçtığı feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Beykoz'daki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Beykoz'da kontrolden çıkan İETT otobüsünün, 1 otobüs ve 3 otomobile çarparak iki katlı bir evin içine girdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Beykoz'da İETT otobüsünün dehşet saçtığı feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Beykoz'daki feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Beykoz'da kontrolden çıkan İETT otobüsünün, 1 otobüs ve 3 otomobile çarparak iki katlı bir evin içine girdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Beykoz'da geçtiğimiz gün Çubuklu Caddesi'nde iddiaya göre gaz pedalı takılı kalan İETT'ye bağlı Özel Halk otobüsü kontrolden çıkarak 3 otomobile ve bir otobüse çarptı. Kontrolden çıkan otobüsün önünde sürüklediği otomobil, 2 katlı bir evin duvarını kırarak içerisine girdiği kazada 6 kişi yaralandı. Otobüsün çarpması sonucu eve giren otomobilin içerisinde bulunan yaralı bulunan A.S.'nin Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, kaburgasında ve burnunda kırıklar olduğu öğrenildi. Öte yandan 6 kişinin yaralandığı, ortalığın savaş alanına döndüğü feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay kamerada

Araç içi güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü önündeki hafif araca arkadan çarparak sürüklüyor. Sürüklenen araçlar karşı şeritten gelen başka bir İETT aracına ve otomobile çarpıyor. İETT otobüsünün önünde sürüklenen hafif araç bir binanın bodrum katına giriyor.

Beykoz'da İETT otobüsünün dehşet saçtığı feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Beykoz'da İETT otobüsünün dehşet saçtığı feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Beykoz'da İETT otobüsünün dehşet saçtığı feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Beykoz'da İETT otobüsünün dehşet saçtığı feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Beykoz'da İETT otobüsünün dehşet saçtığı feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Beykoz'da İETT otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı Beykoz'da İETT otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Halk Otobüsü, Tragger, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da İETT otobüsünün dehşet saçtığı feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beykoz'da İETT otobüsünün dehşet saçtığı feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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