Beykoz'da İETT şoförünün hastaneye yetiştirdiği yolcu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Beykoz'da İETT şoförünün hastaneye yetiştirdiği yolcu hayatını kaybetti

16.10.2022 09:20

İstanbul Beykoz'da İETT otobüsündeyken rahatsızlanan ve otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirilen yolcu hayatını kaybetti.

İstanbul Beykoz'da İETT otobüsündeyken rahatsızlanan ve otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirilen yolcu hayatını kaybetti.

Kavacık Mahallesi Özgür Caddesi'ndeki duraktan otobüse binen Zekariya Teksal, bir süre sonra fenalaştı.

Durumu fark eden otobüs şoförü, önce araçtaki diğer yolculardan yaşlı adama oturabilmesi için yer vermelerini istedi. Teksal'ın durumunun kötüleşmesi üzerine otobüs şoförü, araç içindeki yolcularla birlikte güzergah dışına çıkarak Teksal'ı aynı mahalledeki özel bir hastaneye yetiştirdi.

Teksal, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay İETT otobüsünün araç kamerası tarafından da kaydedildi.

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Havalimanı yolunda bariyerlere saplanan araçtan 2'si hostes 3 kişi sağ çıktı Havalimanı yolunda bariyerlere saplanan araçtan 2'si hostes 3 kişi sağ çıktı Hostesleri taşıyan araç havalimanı yolunda bariyerlere ok gibi saplandı Hostesleri taşıyan araç havalimanı yolunda bariyerlere ok gibi saplandı
Kaynak: AA

İstanbul, Kavacık, Tragger, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da İETT şoförünün hastaneye yetiştirdiği yolcu hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz'da İETT şoförünün hastaneye yetiştirdiği yolcu hayatını kaybetti - Son Dakika
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