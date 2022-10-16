Durumu fark eden otobüs şoförü, önce araçtaki diğer yolculardan yaşlı adama oturabilmesi için yer vermelerini istedi. Teksal'ın durumunun kötüleşmesi üzerine otobüs şoförü, araç içindeki yolcularla birlikte güzergah dışına çıkarak Teksal'ı aynı mahalledeki özel bir hastaneye yetiştirdi.

Kaynak: AA

İstanbul, Kavacık, Tragger, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beykoz'da İETT şoförünün hastaneye yetiştirdiği yolcu hayatını kaybetti - Son Dakika

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