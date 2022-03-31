Son dakika haberleri! Beykoz'da kafede silahlı infaz kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Beykoz'da kafede silahlı infaz kamerada

31.03.2022 12:13
Son dakika haberleri! Beykoz'da kafede silahlı infaz kamerada

Son dakika gelişmesine göre Beykoz'da bir vatandaş kafede oturduğu esnada husumetli olduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Beykoz'da bir vatandaş kafede oturduğu esnada husumetli olduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaşanan korku dolu dakikalar güvenlik kamerasına yansırken, kurşunların hedefi olan vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Beykoz Kavacık Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede bir arkadaşıyla oturan spor eğitmeni N.Ö. (41) isimli vatandaş daha öncesinden husumetli olduğu iddia edilen şüpheli tarafından kafede silahlı saldırıya uğradı. Kafe içerisine kaskla giriş yapan şüpheli şahıs, masada oturan N.Ö.'nün masasına yaklaşarak bir kaç el ateş açtı. Şüpheli şahıs ise kaçarak uzaklaştı. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan N.Ö.'nün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı.

Kafede yaşanan panik anları ve silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Son dakika haberleri! Beykoz'da kafede silahlı infaz kamerada
Son dakika haberleri! Beykoz'da kafede silahlı infaz kamerada
Son dakika haberleri! Beykoz'da kafede silahlı infaz kamerada
Son dakika haberleri! Beykoz'da kafede silahlı infaz kamerada
Son dakika haberleri! Beykoz'da kafede silahlı infaz kamerada
Son dakika haberleri! Beykoz'da kafede silahlı infaz kamerada

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Saldırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Beykoz'da kafede silahlı infaz kamerada - Son Dakika


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