Son dakika haberleri: Beykoz'da ormanlık alanda korkutan yangın - Son Dakika

Beykoz'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Helikopterin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

Beykoz'da Anadolukavağı mevkiinde askeri bölgenin yanındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. - İSTANBUL